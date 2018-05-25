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Белорусские пограничники создают надежную преграду современным угрозам
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Белорусские пограничники создают надежную преграду современным угрозам 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Рубежи Беларуси надежно защищены и охраняются ее пограничной службой, опыт и мастерство которой не оставляют сомнения в том, убежден Александр Лукашенко, что ее «личный состав прилагает все силы, опыт и мастерство для обеспечения стабильности и порядка на государственной границе».
Об этом говорится в поздравлении главы государства в адрес командования, личного состава, ветеранов органов пограничной службы в связи с ее столетием. Оно было озвучено сегодня государственным секретарем Совета безопасности Беларуси Станиславом Засем на торжественном собрании во Дворце Республики, информирует БЕЛТА.
История стражей границ — это яркая и героическая страница летописи Беларуси. И мы «по праву гордимся подвигами пограничников, склоняем головы перед памятью тех, кто отдал свою жизнь за Отечество», — говорится в поздравлении Лукашенко.
Глава государства отметил, что нынешнее поколение воинов в зеленых фуражках бережно хранит и приумножает боевые традиции своих предшественников. «Проявляя бдительность и профессионализм, вы обеспечиваете надежную преграду современным вызовам и угрозам пограничной безопасности, принимаете все необходимые меры для защиты рубежей нашего государства», — констатировал президент.
Он выразил уверенность в том, что личный состав пограничных войск будет всегда оправдывать высокое доверие белорусского народа и приложит все силы, опыт и мастерство для обеспечения стабильности и порядка на государственной границе. Особые слова благодарности и наилучшие пожелания белорусский лидер выразил ветеранам-пограничникам, беззаветно охранявшим в истекшем столетии границы Отчизны.
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