Белорусские пограничники создают надежную преграду современным угрозам

Рубежи Беларуси надежно защищены и охраняются ее пограничной службой, опыт и мастерство которой не оставляют сомнения в том, убежден Александр Лукашенко , что ее «личный состав прилагает все силы, опыт и мастерство для обеспечения стабильности и порядка на государственной границе».

Об этом говорится в поздравлении главы государства в адрес командования, личного состава, ветеранов органов пограничной службы в связи с ее столетием. Оно было озвучено сегодня государственным секретарем Совета безопасности Беларуси Станиславом Засем на торжественном собрании во Дворце Республики, информирует БЕЛТА.

История стражей границ — это яркая и героическая страница летописи Беларуси. И мы «по праву гордимся подвигами пограничников, склоняем головы перед памятью тех, кто отдал свою жизнь за Отечество», — говорится в поздравлении Лукашенко.

Глава государства отметил, что нынешнее поколение воинов в зеленых фуражках бережно хранит и приумножает боевые традиции своих предшественников. «Проявляя бдительность и профессионализм, вы обеспечиваете надежную преграду современным вызовам и угрозам пограничной безопасности, принимаете все необходимые меры для защиты рубежей нашего государства», — констатировал президент.

Он выразил уверенность в том, что личный состав пограничных войск будет всегда оправдывать высокое доверие белорусского народа и приложит все силы, опыт и мастерство для обеспечения стабильности и порядка на государственной границе. Особые слова благодарности и наилучшие пожелания белорусский лидер выразил ветеранам-пограничникам, беззаветно охранявшим в истекшем столетии границы Отчизны.