Калининград и белорусские регионы свяжут прямые авиарейсы

В июне «Белавиа» возобновляет сезонные прямые рейсы из областных центров Беларуси Калининград . Об этом сообщает представительство белорусского авиаперевозчика в самом западном российском регионе.

По понедельникам и четвергам самолеты будут летать по маршруту «Калининград — Гомель — Калининград». По вторникам и пятницам запланированы рейсы в Гродно , по средам и субботам — в Брест. В Витебск можно будет улететь напрямую по пятницам и по воскресеньям. Сезонные рейсы из Калининграда в белорусские регионы перевозчик практикует не первый год.

Прямой авиабилет из Янтарного края в Гомель, Гродно, Брест или Витебск на начало июня можно купить сейчас за 60 евро. Столько же стоит обратный билет.