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Калининград и белорусские регионы свяжут прямые авиарейсы
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Калининград и белорусские регионы свяжут прямые авиарейсы 

Российская Газета 28 минут назад
Фото: Российская Газета
В июне «Белавиа» возобновляет сезонные прямые рейсы из областных центров Беларуси в Калининград. Об этом сообщает представительство белорусского авиаперевозчика в самом западном российском регионе.
По понедельникам и четвергам самолеты будут летать по маршруту «Калининград — Гомель — Калининград». По вторникам и пятницам запланированы рейсы в Гродно, по средам и субботам — в Брест. В Витебск можно будет улететь напрямую по пятницам и по воскресеньям. Сезонные рейсы из Калининграда в белорусские регионы перевозчик практикует не первый год.
Прямой авиабилет из Янтарного края в Гомель, Гродно, Брест или Витебск на начало июня можно купить сейчас за 60 евро. Столько же стоит обратный билет.
Сезонное расписание будет действовать с 4 июня по 1 сентября. Кроме того, ежедневно самолеты продолжат летать в Минск.
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