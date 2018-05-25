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В Минске Лавров и Макей подпишут соглашение о признании виз для болельщиков
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В Минске Лавров и Макей подпишут соглашение о признании виз для болельщиков 

Российская Газета 32 минуты назад
Как указано на сайте белорусского внешнеполитического ведомства, 29 мая в 11:30 состоится «церемония подписания соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о некоторых вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия».
Ранее стало известно, что Россия и Беларусь намерены договориться о безвизовом нахождении на территории двух стран болельщиков, желающих посетить чемпионат мира по футболу в России и Европейские игры в Беларуси.
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