В Минске Лавров и Макей подпишут соглашение о признании виз для болельщиков 

Как указано на сайте белорусского внешнеполитического ведомства, 29 мая в 11:30 состоится «церемония подписания соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о некоторых вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия».
Ранее стало известно, что Россия и Беларусь намерены договориться о безвизовом нахождении на территории двух стран болельщиков, желающих посетить чемпионат мира по футболу в России и Европейские игры в Беларуси.