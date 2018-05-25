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Европа может показать пример в решении вопросов между Востоком и Западом — А. Лукашенко
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Европа может показать пример в решении вопросов между Востоком и Западом — А. Лукашенко 

ИА Синьхуа 38 минут назад
Минск, 24 мая /Синьхуа/ — Европа может и должна показать пример в решении вопросов между Востоком и Западом. Это отметил президент Беларуси Александр Лукашенко на международной экспертной конференции «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех», которая состоялась сегодня здесь.
"Если сегодня великие державы не могут договориться между собой, то это не означает, что все остальные страны должны сидеть молча и ждать их указаний. Убежден, что Европа может и должна показать пример в решении вопросов, существующих между Востоком и Западом. Стать местом урегулирования злободневных проблем. Прежде всего таких, как украинский кризис", — заявил белорусский лидер.
По его словам, совершенно очевидно, что многие прежние рецепты глобального и регионального управления, преодоления конфликтов и естественных противоречий уже не годятся. «Они часто не срабатывают, а новые еще не выработаны. К сожалению, в этих условиях мировые игроки не готовы к остановке спирали конфронтации и даже к компромиссам. Мы видим, что ни одна международная проблема реально не решается», — констатировал А. Лукашенко. —0—
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