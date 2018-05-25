А. Лукашенко призвал хранить мир и пригласил в Минск представителей любых политических взглядов

Минск , 24 мая / Синьхуа / — Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал хранить мир и пригласил в Минск представителей любых политических взглядов. Об этом он заявил на международной экспертной конференции «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех», которая состоялась сегодня здесь.

"Приезжайте в Минск в любое время с любыми политическими убеждениями. Вам казалось, что в Минск нельзя приехать, потому что здесь не терпят альтернативной точки зрения. Вы будете «приятно разочарованы», побывав здесь, особенно те, кто в первый раз. Здесь как раз не проводят совещание, если нет различных и даже альтернативных точек зрения. Приезжайте, обсуждайте", — сказал президент, обращаясь к политическим оппонентам Беларуси. Главное — сохранить мир, убежден А. Лукашенко. —0—