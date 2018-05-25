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Узбекистан намерен получить льготные тарифные преференции ЕС
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Узбекистан намерен получить льготные тарифные преференции ЕС 

ИА Синьхуа 58 минут назад
Ташкент, 24 мая /Синьхуа/ — Одним из шагов по улучшению условий торговли с Европейским Союзом может стать получение Узбекистаном односторонних тарифных преференций ЕС в рамках Генеральной системы преференций. Об этом заявил министр внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев в ходе встречи с рабочей группой ЕС по Восточной Европе и Центральной Азии, сообщила сегодня пресс-служба министерства.
По словам Ж. Ходжаева, в случае предоставления тарифных преференций Узбекистан получит беспошлинный доступ к более 6200 товарным позициям.
В настоящее время Узбекистан может экспортировать в ЕС 3000 товарных позиций без таможенных пошлин и 3200 товарных позиций — по сниженным ставкам. —0—
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