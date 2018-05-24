В поисках безопасности: Лукашенко призвал к миру участников конференции

Об экономике и не только говорил сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко в своей речи на международной конференции «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех». С подробностями — корреспондент «МИР 24» Дарья Хорькова.

Политики, политологи, дипломаты и журналисты из США , Западной и Восточной Европы сегодня в Минске вспоминали вооруженные конфликты недавнего прошлого и рассуждали о том, как не допустить новых столкновений.

Одним из самых важных вопросов является обеспечение мира, подчеркнул Лукашенко, вспомнив, Минские соглашения по Украине до сих пор полностью не выполнены.

«Если на Украине не будет мира — будет жарко не только всем нам, но и всем вам. Этот конфликт как можно раньше нужно не просто погасить — ликвидировать. И в этом плане вы можете на нас рассчитывать. Мы сделаем все, о чем договорятся конфликтующие стороны», — пообещал он.

Говорил белорусский лидер и об экономике. По его словам, страна находится в центре Европы и для ее устойчивого развития нужно продвигать многоуровневые интеграционные проекты.

«Для Беларуси одним из ключевых компонентов безопасности был и остается экономический. И вообще этот компонент в основе всего должен лежать — будет развиваться экономика в государстве, будут иметь люди рабочее место, а следовательно, хоть какие-то доходы, чтобы удовлетворить потребности — будет мир», — уверен Лукашенко.

Свою точку зрения с трибуны форума высказали представители ОБСЕ , ОДКБ и НАТО . В Беларуси ждут экспертов с разными политическими взглядами.

«Приезжайте, обсуждайте. Если с моей стороны нужно будет что-то для этого, скажите, в направлении мира я готов идти. Вот, вы сейчас выйдите на улицу, посмотрите вокруг природа, солнце, воздух хороший, красиво, люди довольны, что спокойно и мирно — неужели это хочется кому-то разрушить?» — удивился Лукашенко

Чтобы урегулировать любой международный спор, уверен белорусский лидер, нужно отказаться от эмоций и перейти к диалогу. Тогда мирные инициативы начнут работать.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ