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Пашинян нашел работу экс-начальнику Генштаба
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Пашинян назначил бывшего начальника Генштаба главным военным инспектором 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назначил бывшего начальника Генштаба вооруженных сил Мовсеса Акопяна главным военным инспектором, сообщила в четверг пресс-служба правительства.
Президент Армении Армен Саркисян освободил Акопяна от должности главы Генштаба в четверг. Ранее Пашинян заявил на заседании правительства, что предложил президенту уволить главу Генштаба в связи с его переходом на другую работу. По его словам, это решение было принято по обоюдному согласию.
"Назначить Мовсеса Акопяна главным военным инспектором", — говорится в решении премьера, обнародованном на сайте камбина.
Акопян возглавлял генеральный штаб с октября 2016 года. До этого он был командующим армией обороны — министром обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
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