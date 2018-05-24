Пашинян нашел работу экс-начальнику Генштаба

Пашинян назначил бывшего начальника Генштаба главным военным инспектором

Президент Армении Армен Саркисян освободил Акопяна от должности главы Генштаба в четверг. Ранее Пашинян заявил на заседании правительства, что предложил президенту уволить главу Генштаба в связи с его переходом на другую работу. По его словам, это решение было принято по обоюдному согласию.

"Назначить Мовсеса Акопяна главным военным инспектором", — говорится в решении премьера, обнародованном на сайте камбина.

Акопян возглавлял генеральный штаб с октября 2016 года. До этого он был командующим армией обороны — министром обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики.