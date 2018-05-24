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Бежавший из Белоруссии вор в законе вместо Турции попал в тюрьму
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Бежавший из Белоруссии вор в законе вместо Турции попал в тюрьму 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Лидер мингрельского воровского клана, 44-летний Гела Кардава (Гела Гальский) приговорен Октябрьским судом Минска к трем годам лишения свободы за неоднократное использование поддельных документов. Об этом в четверг, 24 мая, сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».
Эта судимость — первая для грузинского вора в законе. Гела Кардава был задержан в январе в аэропорту Минска при попытке вылететь в Турцию с паспортом на другое имя. Как отмечает ИА, получив срок, Кардава выбыл из числа влиятельных и не судимых воров в законе, куда еще входят Миро Амадян (Мирон), Давид Озманов (Дато Краснодарский) и Кахабер Парпалия (Каха Гальский).
«Предстоящая отсидка обещает стать уникальным опытом как для самого Гелы, так и для всей белорусской исполнительной системы, внутри которой нечасто оказывается вор-небелорус», — говорится в сообщении.
19 февраля стало известно, что задержанному в Минске Геле Кардаве было зачитано решение главы МВД России о нежелательности его пребывания на территории РФ на пожизненный срок.
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