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Александр Лукашенко: Союз России и Белорусии не ущемляет интересы Запада
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Александр Лукашенко: Союз России и Белорусии не ущемляет интересы Запада 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Минск заинтересован во взаимном сближении Евразийского экономического союза и Евросоюза.
Союзнические отношения Белоруссии и России не ущемляют интересы Запада. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко, сообщает "МИР 24".
По словам Александра Лукашенко, всем странам известны внешнеполитические инициативы Белоруссии — это продвижение идей партнерства и обновление диалога по укреплению безопасности и сотрудничества.
Также белорусский лидер заявил, что Минск заинтересован во взаимном сближении Евразийского экономического союза и Евросоюза. Александр Лукашенко подчеркнул, что у этих объединений очень много точек соприкосновения, в частности, экономика, энергетика и борьба с нелегальной миграцией.
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