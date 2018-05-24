Александр Лукашенко: Союз России и Белорусии не ущемляет интересы Запада

По словам Александра Лукашенко, всем странам известны внешнеполитические инициативы Белоруссии — это продвижение идей партнерства и обновление диалога по укреплению безопасности и сотрудничества.

Также белорусский лидер заявил, что Минск заинтересован во взаимном сближении Евразийского экономического союза и Евросоюза. Александр Лукашенко подчеркнул, что у этих объединений очень много точек соприкосновения, в частности, экономика, энергетика и борьба с нелегальной миграцией.