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Лукашенко: Будет развиваться экономика — будет мир
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Лукашенко: Будет развиваться экономика — будет мир 

Мир24 1 час назад
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что для Беларуси устойчивого развития нужно разрабатывать различные интеграционные проекты, сообщает телеканал «МИР 24».
«Для Беларуси одним из ключевых компонентов безопасности был и остается экономический. И вообще этот компонент в основе всего должен лежать. Будет развиваться экономика в государстве, будут иметь люди рабочее место и какие-то доходы, чтобы удовлетворить свои потребности и потребности своей семьи — будет мир», — считает глава государства.
Это заявление белорусский президент сделал на конференции «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех». Участников диалога он призвал беречь мир, чего бы это ни стоило.
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