Лукашенко: Союз России и Беларуси не ущемляет интересы Запада

Союзнические отношения Беларуси России не ущемляют интересы Запада. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил на международной экспертной конференции «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех», сообщает телеканал «МИР 24».

«Внешнеполитические инициативы Беларуси широко и абсолютно известны. Это продвижение идей партнерства интеграционных объединений вы большой Европе. Обновление общеевропейского диалога по укреплению безопасности и сотрудничеству. Они являются объединительной повесткой дня, которую Минск предлагает другим членом мирового сообщества», — указал глава государства.

Также белорусский лидер заявил, что Минск заинтересован во взаимном сближении Евразийского экономического союза Евросоюза . По словам Лукашенко, уже пора переходить от абстрактных разговоров к конкретным действиям. У этих объединений очень много точек соприкосновения, в частности, экономика, энергетика и борьба с нелегальной миграцией.

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