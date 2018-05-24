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Президент Азербайджана помиловал более 600 заключенных, сообщил источник
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Президент Азербайджана помиловал более 600 заключенных, сообщил источник 

РИА Новости 2 часа назад
БАКУ, 24 мая — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании 634 заключенных, среди них 12 оппозиционеров, сообщил РИА Новости источник в администрации главы государства.
"Распоряжение о помиловании подписано. Оно коснулось 634 человек. Среди них 12 оппозиционеров. Позже будет обнародован список помилованных", — сообщил собеседник агентства.
Помилование приурочено к 100-летию Азербайджанской Демократической Республики, которое будет отмечаться в стране 28 мая.
Подпадающие под помилование будут освобождены в пятницу, добавил источник.
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