Президент Азербайджана помиловал более 600 заключенных, сообщил источник

"Распоряжение о помиловании подписано. Оно коснулось 634 человек. Среди них 12 оппозиционеров. Позже будет обнародован список помилованных", — сообщил собеседник агентства.

Помилование приурочено к 100-летию Азербайджанской Демократической Республики, которое будет отмечаться в стране 28 мая.

Подпадающие под помилование будут освобождены в пятницу, добавил источник.