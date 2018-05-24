Беларусь и Удмуртия договорились о развитии двухсторонних отношений

— Кроме того, интерес для столицы республики Ижевска и региона в целом по-прежнему представляет белорусская пассажирская техника, — сказал Александр Бречалов , выразив готовность развивать также культурное, гуманитарное сотрудничество.

В свою очередь белорусы заинтересованы в дальнейшем развитии и активизации всесторонних контактов с Удмуртской Республикой

Игорь Петришенко подтвердил готовность белорусских предприятий участвовать в комплексном обновлении пассажирского парка Удмуртии с использованием различных схем финансирования.

— Одновременно будет обеспечено надлежащее гарантийное и сервисное обслуживание техники, — объяснил он. — ОАО «Амкодор», ОАО «Могилевлифтмаш» и ЗАО «ФОТЭК» заинтересованы в продолжении и наращивании поставок производимой техники — лифтов, лесозаготовительной, медицинской техники.

Также посол предложил рассмотреть вопрос реализации белорусской стороной «под ключ» проектов по строительству предприятий по переработке молока, молочно-товарных ферм, птицеферм, овоще— и фруктохранилищ.

Игорь Петришенко отметил возможность увеличения поставок в торговые сети региона востребованных продовольственных товаров, выразил заинтересованность в совместном создании в Удмуртской Республике высокотехнологичного производства выращивания овощей в закрытом грунте, проектировании льнозавода в регионе силами ОАО «Беллегпромпроект» и обратил внимание на то, что белорусская сторона рассчитывает на предоставление белорусским товарам такого же доступа на рынки региона, как и прочим.

В рамках двухсторонней встречи Игорь Петришенко пригласил делегацию Удмуртской Республики принять участие в Белорусской агропромышленной неделе «БЕЛАГРО-2018», которая пройдет с 5 по 10 июня в Минске