Пашинян, как и Саргсян, — пленник России

Армения в тупике. С приходом к власти Никола Пашиняна в ней ровным счетом ничего не изменилось. Эта страна остается верной своему добровольному выбору: быть пленницей России ». Об этом haqqin.az заявил аналитик Фонда Джеймстауна США ) Владимир Сокор.

По мнению эксперта, абсолютно ошибочно называть смену власти в Армении «цветной революцией».

«Цветные революции» на постсоветском пространстве происходили под лозунгами выхода из сферы влияния России и отказа от вступления в ОДКБ. Вместе с тем провозглашался курс на сближение с Западом и интеграцию с ЕС . В Армении ничего этого нет.

«Напротив, Пашинян и его сторонники все время уверяют население в том, что Армения останется в союзе с Россией. Это тупиковая позиция. Новый премьер заявляет, что ничего в стратегическом векторе в сторону России менять не намерен. Он вновь констатирует согласие с фактом добровольного пленения Армении Россией», — отмечает Сокор.

За прошедшее после распада СССР время армянские власти собственноручно передали связанным с Кремлем российским компаниям свои газопроводы, всю энергетическую, телекоммуникационную систему и даже железные дороги. У Армении нет своих железных дорог, они являются собственностью России и называются «Закавказские железные дороги».

«На так называемых внешних границах Армении стоят российские пограничники, а внутри страны две военные базы МО РФ . Вся внешняя торговля сконцентрирована на России. В Армении нет западных инвестиций, и даже армянская диаспора предпочитает вкладывать деньги в единичные рестораны и отели, а не крупные промышленные или инфраструктурные проекты», — перечисляет политолог.

Даже армянские спецслужбы, подчеркивает Сокор, подконтрольны Москве . Вся политическая система Армении контролируется Россией.

«Москва при необходимости может разыграть карту огромного числа армянских гастарбайтеров в России. Положение Армении можно охарактеризовать как добровольное пленение России. И это пленение является платой России за гарантию оккупированных в несправедливой войне азербайджанских земель. Армения стала заложницей собственной политики агрессии, этнической чистки азербайджанского населения, захвата Нагорного Карабаха и прилегающих территорий», — говорит эксперт, напоминая, как три года назад всего за одну ночь Россия «отговорила» Сержа Саргсяна подписать соглашение об ассоциации с ЕС, хотя до этого армянский президент обещал подписать соглашение в Евросоюзом.

«Пока политика Пашиняна ничем не отличается от националистической политики Саргсяна. Но впереди его ждут большие проблемы. Новый премьер Армении не имеет своей политической партии, не имеет большинства в парламенте и не контролирует министерства Армении и, что особенно важно, ему не подконтрольны силовые ведомства: МВД и спецслужбы. Сомнительно, чтобы в такой ситуации Пашинян смог бы каким-то образом поправить дела в экономике и вообще добиться какого-либо развития страны. Пашинян ведет страну в никуда. Чтобы вывести страну из социально-экономического кризиса, ему следует избавить ее от зависимости и влияния России. Но для этого Армении придется прежде всего вывести войска с оккупированных азербайджанских земель. Только в случае освобождения захваченных территорий Армения получит возможность действовать независимо и встать на путь, который выведет ее из тупика», — уверен эксперт.

Если Пашинян не примет кардинальных решений, считает он, население Армении будет и дальше скатываться в нищету и бедность, что чревато повторением политических катаклизмов. В Армении народные восстания имеют свою цикличность — каждые 6-8 лет. К примеру, восемь лет назад произошли волнения в связи с сомнительными президентскими выборами, в 2004 году — антиправительственные выступления после парламентских выборов, попытка госпереворота в 1999 году, массовые акции сторонников лидера оппозиции Манукяна в сентябре 1996 года и т.д. А продолжение националистической политики создает благоприятное поле для новых протестов и дестабилизации страны.