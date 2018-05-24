Лукашенко: Европа должна показать пример в решении спорных вопросов

По словам белорусского руководителя, становится совершенно очевидным, что прежние рецепты глобального и регионального управления, преодоления конфликтов и естественных противоречий уже не срабатывают, а новые еще не выработаны.

К сожалению, констатировал он, мировые игроки не готовы к остановке спирали конфронтации и даже к компромиссам. «Мы видим, что ни одна международная проблема реально не решается», — сделал вывод Лукашенко и, в качестве примера, сослался на ситуацию на Ближнем Востоке, в Сирии и на Украине . Непросто, добавил оратор, складывается обстановка вокруг Северной Кореи

"Опять закручивается опасный узел вокруг соглашения по иранской ядерной программе. Показательно, что не только Россия , наш союзник, но и Евросоюз видят угрозы для безопасности в этом регионе в связи с нарушением имеющихся договоренностей", — отметил президент РБ.

Он выразил серьезную озабоченность и тем обстоятельством, что " Беларуси , и многим странам Центральной и Восточной Европы грозит оказаться на линии цивилизационного разлома". Правда, президент не сомневается в том, что «такая перспектива для названных стран неприемлема».

Кроме того, Лукашенко указал на очевидную, по его мнению, взаимосвязь, казалось бы, далеких конфликтов в других регионах мира и нелегальной миграции, а также угрозы терроризма в Европе. «Ведь безопасность из абстрактного понятия стала конкретным, осязаемым явлением, а ее отсутствие в любой момент может затронуть каждого из нас», — резюмировал лидер Беларуси.

Лукашенко допускает, что в силу непримиримости позиций ключевых игроков именно средние и малые страны получают уникальную возможность инициировать предложения по диалогу и мерам доверия. «Необходимо ею воспользоваться, а не играть роль статистов», — подчеркнул оратор.