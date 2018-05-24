Президент Белоруссии предостерег мир от падения в «пропасть серьезного конфликта»

По словам Александра Лукашенко, необходимо учитывать интересы всех стран.

По его словам, с момента окончания холодной войны европейская архитектура безопасности еще не переживала столь глубокого системного кризиса.

— Любой здравомыслящий человек подтвердит, что сегодня нет более важного вопроса, чем сохранение мира и обеспечение его устойчивого развития. Поэтому важно выработать и представить политикам четкие предложения, как это сделать с соблюдением интересов всех сторон, — отметил он.

Александр Лукашенко заявил, что намерен поднять вопрос о нарастании нового масштабного конфликта в мире на встрече группы Мюнхенской конференции, передает информагентство Nation News.