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Президент Белоруссии предостерег мир от падения в «пропасть серьезного конфликта»
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Президент Белоруссии предостерег мир от падения в «пропасть серьезного конфликта» 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
По словам Александра Лукашенко, необходимо учитывать интересы всех стран.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул необходимость сохранения мира между странами.
По его словам, с момента окончания холодной войны европейская архитектура безопасности еще не переживала столь глубокого системного кризиса.
— Любой здравомыслящий человек подтвердит, что сегодня нет более важного вопроса, чем сохранение мира и обеспечение его устойчивого развития. Поэтому важно выработать и представить политикам четкие предложения, как это сделать с соблюдением интересов всех сторон, — отметил он.
Александр Лукашенко заявил, что намерен поднять вопрос о нарастании нового масштабного конфликта в мире на встрече группы Мюнхенской конференции, передает информагентство Nation News.
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