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Лукашенко: Беларусь заинтересована в сближении ЕАЭС и ЕС
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Лукашенко: Беларусь заинтересована в сближении ЕАЭС и ЕС 

Мир24 2 часа назад
Беларусь заинтересована во взаимном сближении ЕАЭС и Евросоюза, считает президент республики Александр Лукашенко. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на форуме «Минский диалог», сообщает «Интерфакс».
«Находясь на стыке Евразийского и Европейского союзов, Беларусь особо заинтересована в их взаимном сближении», — подчеркнул президент.
Александр Лукашенко заявил, что следует переходить «от абстрактных разговоров к конкретному взаимодействию». По его словам, существует очень много точек соприкосновения — экономика, гуманитарное сотрудничество, транспорт, экология, энергетика, борьба с нелегальной миграцией и трансграничной преступностью.
«Именно через них шаг за шагом может выстраиваться модель сближения двух крупнейших интеграционных образований и нарабатываться взаимное доверие», — подчеркнул президент Беларуси.
Взаимодействие Запада и Востока, добавил Лукашенко, принесет огромные выгоды всему Евразийскому континенту. Глава республики заявил, что многостороннее экономическое сотрудничество поможет урегулировать затяжные конфликты.
«Надо снова научиться слушать и слышать аргументы друг друга, быть готовым к разумным компромиссам», — отметил президент.
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