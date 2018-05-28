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Всероссийское военно-патриотическое движение «ЮНАРМИЯ» празднует второй День рождения
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Всероссийское военно-патриотическое движение «ЮНАРМИЯ» празднует второй День рождения 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В честь Дня рождения Главный штаб издал приказ о награждении 85 лучших юнармейцев из каждого региона знаками юнармейской доблести.
На сегодняшний день в рядах «ЮНАРМИИ» находится уже более 220 тыс. участников в возрасте от 8 до 18 лет из всех регионов Российской Федерации, а также из Казахстана, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.
В честь Дня рождения Главный штаб издал приказ о награждении 85 лучших юнармейцев из каждого региона знаками юнармейской доблести.
21 июля делегаты регионов соберутся в подмосковном парке культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот» на III Всероссийский слет Движения, который в этом году пройдет в рамках юнармейской военно-спортивной игры «Победа».
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