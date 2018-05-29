Более 1500 летних лагерей откроются для 230 тысяч юнармейцев в этом году

Летние лагеря будут работать не только для отдыха, но и для патриотического воспитания молодежи.

Более 1500 летних патриотических лагерей откроются для 230 тысяч участников детско-юношеского движения «Юнармия» в этом году. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании Общественного совета при Минобороны России.

«Вчера два года исполнилось с того момента, как мы с вами начали работу над созданием детско-юношеского патриотического движения «Юнармия». Хочу сказать, что сегодня в этом движении все субъекты РФ — 230 тысяч юношей и девушек сегодня входят в это движение и довольно активно занимаются», — сказал министр.

«На прошлой неделе провели большое совещание по юнармейскому лету, которое предполагает создание большого количества летних лагерей не только отдыха, но и патриотического воспитания. Это большая серьезная работа. У нас в этом году откроется 1558 таких лагерей по всей стране», — подчеркнул глава Минобороны

Он предложил членам Общественного совета принять участие в этой работе.

«Тем более что мы находимся где-то если не в начале, то в первой трети пути по дальнейшему развитию этого движения», — заключил Шойгу.