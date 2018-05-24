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Трассу Минск — Полоцк предложили продлить до Петербурга
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Трассу Минск — Полоцк предложили продлить до Петербурга 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В Беларуси начались работы по строительству магистрали Минск — Полоцк. При этом в союзном государстве уже задумываются о продлении трассы через Ленобласть до Санкт-Петербурга. Об этом стало известно в ходе заседания Совместной комиссии по развитию сотрудничества Республики Беларусь с Ленинградской областью, сообщает пресс-служба республиканского посольства в РФ.
Белорусская сторона полагает, что продление трассы до Севернй столицы откроет новые перспективы расширения сотрудничества с российскими регионами.
— Это был бы новый совместный проект — «Льняной путь», к примеру, по аналогии с известным «Шелковым путем», — заметил на заседании чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в России Игорь Петришенко.
Кроме того, в преддверии Петербургского международного экономического форума была подписана «Программа торгово-экономического и социально-гуманитарного сотрудничества между правительством Республики Беларусь и правительством Ленинградской области на 2018-2020 годы».
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