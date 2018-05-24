Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства

"Ваши богатый опыт служения и созидательный труд направлены на сохранение и развитие духовного и культурного наследия славянских народов, а плодотворная деятельность на посту предстоятеля Русской православной церкви всемерно способствует укреплению нравственных ориентиров в современном мире", — говорится в поздравлении.

Лукашенко глубоко убежден, что Патриарх Кирилл и впредь будет приумножать ценность христианских традиций, построенных на идеалах добра, справедливости и милосердия, отмечается в тексте.