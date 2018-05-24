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Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства 

ТАСС 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства, отметив что его деятельность способствует укреплению нравственных ориентиров. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Ваши богатый опыт служения и созидательный труд направлены на сохранение и развитие духовного и культурного наследия славянских народов, а плодотворная деятельность на посту предстоятеля Русской православной церкви всемерно способствует укреплению нравственных ориентиров в современном мире", — говорится в поздравлении.
Лукашенко глубоко убежден, что Патриарх Кирилл и впредь будет приумножать ценность христианских традиций, построенных на идеалах добра, справедливости и милосердия, отмечается в тексте.
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