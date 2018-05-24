Узбекистан и Казахстан обсудили проблемы развития логистики и транспортных коридоров

Ташкент, 23 мая / Синьхуа / — На казахско-узбекском бизнес форуме в Южно-Казахстанской области с участием более 400 предпринимателей двух стран накануне обсуждались возможности реализации совместных проектов. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Министерства внешней торговли Узбекистана.

ЕАЭС. На форуме также обсуждалось развитие транспортного потенциала Казахстана Узбекистана , организация логистики и транспортных коридоров с целью выхода на крупнейшие глобальные рынки, включая Китай

В 2018 году только за первый квартал рост взаимной торговли двух стран составил 50 проц. —0—