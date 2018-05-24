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Узбекистан и Казахстан обсудили проблемы развития логистики и транспортных коридоров
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Узбекистан и Казахстан обсудили проблемы развития логистики и транспортных коридоров 

ИА Синьхуа 1 час назад
Ташкент, 23 мая /Синьхуа/ — На казахско-узбекском бизнес форуме в Южно-Казахстанской области с участием более 400 предпринимателей двух стран накануне обсуждались возможности реализации совместных проектов. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Министерства внешней торговли Узбекистана.
На форуме также обсуждалось развитие транспортного потенциала Казахстана и Узбекистана, организация логистики и транспортных коридоров с целью выхода на крупнейшие глобальные рынки, включая Китай и ЕАЭС.
В 2018 году только за первый квартал рост взаимной торговли двух стран составил 50 проц. —0—
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