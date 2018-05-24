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Узбекистан и Таджикистан усиливают сотрудничество в борьбе с терроризмом и транснациональной преступностью
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Узбекистан и Таджикистан усиливают сотрудничество в борьбе с терроризмом и транснациональной преступностью 

ИА Синьхуа 1 час назад
Ташкент, 24 мая /Синьхуа/ — В Узбекистан прибыла делегация Министерства внутренних дел Таджикистана во главе с руководителем ведомства генерал-полковником Рахимзодой Рамазоном Хамро. Об этом в среду сообщила пресс-служба МВД Узбекистана.
На официальной встрече министр внутренних дел Узбекистана Пулат Бобожонов с коллегой из Таджикистана обсудили вопросы сотрудничества в борьбе с терроризмом, экстремизмом, транснациональной организованной преступностью, незаконной миграцией, торговлей людьми и др. —0—
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