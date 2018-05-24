Узбекистан и Таджикистан усиливают сотрудничество в борьбе с терроризмом и транснациональной преступностью

Ташкент, 24 мая / Синьхуа / — В Узбекистан прибыла делегация Министерства внутренних дел Таджикистана во главе с руководителем ведомства генерал-полковником Рахимзодой Рамазоном Хамро . Об этом в среду сообщила пресс-служба МВД Узбекистана. На официальной встрече министр внутренних дел Узбекистана Пулат Бобожонов с коллегой из Таджикистана обсудили вопросы сотрудничества в борьбе с терроризмом, экстремизмом, транснациональной организованной преступностью, незаконной миграцией, торговлей людьми и др. —0—