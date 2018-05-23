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В шпионском скандале увидели размолвку Киева и Минска
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Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль

В шпионском скандале увидели размолвку Киева и Минска 

Национальная Служба Новостей 49 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Ведущий научный сотрудник РИСИ объяснил НСН, что шпионский скандал между Минском и Киевом говорит о ухудшении двусторонних отношений.
К восьми годам заключения приговорил белорусский суд гражданина Украины Павла Шаройко, обвиненного в шпионаже. Ему вменяется создание агентурной сети для сбора «сведений разведывательного характера в военно-политической сфере». Об этом сообщают «Белорусские новости».
Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем стран ближнего зарубежья Российского института стратегических исследований Олег Неменский полагает, что шпионский скандал между Минском и Киевом говорит о ухудшении двусторонних отношений.
«Наличие шпионов на территории соседних государств — совершенно обычное дело, которое само по себе никак не говорит о враждебных настроениях. Другое дело, что таких шпионов выявляют тихо, не делают из этого шума. Шум говорит о желании продемонстрировать наличие проблемы между государствами. В целом, отношения между Украиной и Белоруссией неплохие. Минск занял нейтральную позицию в конфликте России и Украины, а в борьбе Киева против сепаратистских областей на востоке оказал довольно серьезную поддержку. Так что говорить о серьезном кризисе в отношениях между ними нельзя. Тем не менее в Белоруссии негативно оценивают инициативу Украины по выходу из СНГ, что вряд ли пройдет бесследно для экономических социальных связей двух стран. Так что отношения Минска и Киева весьма противоречивы», — пояснил он НСН.
Напомним, корреспондент Украинского радио Шаройко был задержан по обвинению в шпионаже в октябре прошлого года. Позднее в белорусском КГБ заявили, что он признался в работе на военную разведку Украины.
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