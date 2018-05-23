Ещё
Пашинян заявил о готовности международного сообщества помочь Армении
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пашинян заявил о готовности международного сообщества помочь Армении 

РИА Новости 20 минут назад
ЕРЕВАН, 23 мая — РИА Новости. Международное сообщество готово оказать Армении широкое финансовое содействие, заявил в среду премьер-министр страны Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.
"Представители международного сообщества в ходе переговоров с нами выражают готовность оказать широкое финансовое содействие. Мы рады этому и должны обсудить практические задачи по эффективному использованию этой помощи", — сказал Пашинян.
При этом он добавил, что нельзя надеяться только на внешнее финансирование. «И в Армении есть ресурсы, их значительная часть в „тени“, возможно, и офшорах. Сегодня мы можем выбирать, какая помощь нам нужна и в каком размере. Заверяю вас, что в этом вопросе мы будем вести себя максимально достойно, и никакой выбор не будет сделан за счет суверенитета и достоинства Армении», — отметил премьер.
РИА Новости: последние новости
Шойгу считает ситуацию в Афганистане нестабильной Пашинян заявил о возможности проведения выборов осенью Синоптики предупредили о снеге 8 мая в Иркутске
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бойцы остановили ВСУ на подступах к Донецку191
«У США осталось 10 лет и они готовы на все»296
Пациентов обрекают на смерть в России86
Киев заявил о больших потерях ополченцев231
Мясо и рыба могут исчезнуть с прилавков718
Видео
03:14
Самойлову не пустили на собственное выступление
Шоу-бизнес
00:43
Полицейский избил нерасторопного подростка
Происшествия
00:33
Мигрантам усложнят жизнь
Экономика Личный счет
00:31
Бойцы остановили ВСУ на подступах к Донецку
Украина Происшествия
00:30
McDonald’s угодил в секс-скандал
Компании
01:53
Любовница известного артиста предъявила ребенка Шепелеву
Шоу-бизнес
01:43
На Украине создали новый вид войск
Войска Армия
00:31
Киев заявил о больших потерях ополченцев
В мире
08:45
«У США осталось 10 лет и они готовы на все»
США Статьи
01:43
Порошенко лишил Украину ВДВ
Украина Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение