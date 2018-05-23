Пашинян заявил о готовности международного сообщества помочь Армении

"Представители международного сообщества в ходе переговоров с нами выражают готовность оказать широкое финансовое содействие. Мы рады этому и должны обсудить практические задачи по эффективному использованию этой помощи", — сказал Пашинян.

При этом он добавил, что нельзя надеяться только на внешнее финансирование. «И в Армении есть ресурсы, их значительная часть в „тени“, возможно, и офшорах. Сегодня мы можем выбирать, какая помощь нам нужна и в каком размере. Заверяю вас, что в этом вопросе мы будем вести себя максимально достойно, и никакой выбор не будет сделан за счет суверенитета и достоинства Армении», — отметил премьер.