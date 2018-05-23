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Россельхознадзор запретил поставки продукции с «Гродненского мясокомбината»
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Россельхознадзор запретил поставки продукции с «Гродненского мясокомбината» 

Rambler News Service 39 минут назад
Россельхознадзор сообщил о введении временных ограничений на ввоз продукции белорусский компании «Гродненский мясокомбинат», сообщает пресс-служба ведомства.
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вынуждена ввести с 25 мая текущего года временные ограничения на поставки в Россию продукции, производимой белорусским предприятием ОАО «Гродненский мясокомбинат». Такое решение было принято Службой по причине выявления более 6 тонн незаявленной в документах сыровяленой и сырокопченой продукции из мяса свинины, выработанной ОАО «Гродненский мясокомбинат», перевозимой вместе с другой мясной продукцией из Республики Беларусь в Россию», — говорится в сообщении.
Также Россельхознадзор допустил запрет на ввоз всей продукции из Гродненской области Белоруссии.
«В случае повторного выявления незаконно ввозимой свиноводческой продукции Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию продукции со всей территории Гродненской области», — отмечает ведомство.
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