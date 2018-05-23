Россельхознадзор запретил поставки продукции с «Гродненского мясокомбината»

Россельхознадзор сообщил о введении временных ограничений на ввоз продукции белорусский компании «Гродненский мясокомбинат», сообщает пресс-служба ведомства.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вынуждена ввести с 25 мая текущего года временные ограничения на поставки в Россию продукции, производимой белорусским предприятием ОАО «Гродненский мясокомбинат». Такое решение было принято Службой по причине выявления более 6 тонн незаявленной в документах сыровяленой и сырокопченой продукции из мяса свинины, выработанной ОАО «Гродненский мясокомбинат», перевозимой вместе с другой мясной продукцией из Республики Беларусь в Россию», — говорится в сообщении.

Также Россельхознадзор допустил запрет на ввоз всей продукции из Гродненской области Белоруссии.

«В случае повторного выявления незаконно ввозимой свиноводческой продукции Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию продукции со всей территории Гродненской области», — отмечает ведомство.