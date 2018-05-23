Белоруссия выступила за решение в Донбассе на основе Минских соглашений

"Минские соглашения (по Донбассу — ред.) до сих пор остаются единственной реальной основой урегулирования конфликта. Да, они не всегда выполняются. Они, наверное, неидеальны, но они позволили в свое время остановить масштабное кровопролитие", — заявил министр, выступая на форуме «Минский диалог. Восточная Европа: в поисках безопасности для всех». Он подчеркнул, что, когда в Донбассе разгорелся конфликт, «у Белоруссии не было колебаний, как себя вести в этой ситуации»