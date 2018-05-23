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Белоруссия выступила за решение в Донбассе на основе Минских соглашений
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Белоруссия выступила за решение в Донбассе на основе Минских соглашений 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МИНСК, 23 мая — РИА Новости. Минские соглашения являются единственной реальной основой для урегулирования ситуации в Донбассе, заявил в среду в Минске министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
"Минские соглашения (по Донбассу — ред.) до сих пор остаются единственной реальной основой урегулирования конфликта. Да, они не всегда выполняются. Они, наверное, неидеальны, но они позволили в свое время остановить масштабное кровопролитие", — заявил министр, выступая на форуме «Минский диалог. Восточная Европа: в поисках безопасности для всех». Он подчеркнул, что, когда в Донбассе разгорелся конфликт, «у Белоруссии не было колебаний, как себя вести в этой ситуации»
"В конце концов, эта наша позиция и обусловила выбор Минска как приемлемого и подходящего места для ведения переговоров по урегулированию конфликта в Украине", — сказал он.
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