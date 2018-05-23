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Казахстан изучит белорусский опыт строительства АЭС
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Казахстан изучит белорусский опыт строительства АЭС 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Реализация национальной ядерной энергетической программы и проекта строительства Белорусской АЭС заинтересовала экспертное сообщество партнеров по СНГ из Казахстана. Об этом БЕЛТА проинформировала пресс-служба Министерства энергетики РБ.
23 мая запланирована рабочая встреча заместителя министра энергетики РБ Михаила Михадюка с коллегами из Астаны под руководством заместителя министра энергетики республики Бакытжана Джаксалиева. «Стороны проведут переговоры по вопросам взаимовыгодного сотрудничества в энергетической сфере. Белорусская сторона представит опыт развития энергосистемы и реализации проекта строительства атомной электростанции», — отметили в пресс-службе.
Планируется подписание меморандума о взаимопонимании между министерствами энергетики Беларуси и Казахстана по сотрудничеству в области мирного использования атомной энергии.
В четверг казахстанская делегация посетит строящуюся АЭС в Островце. Гости ознакомятся с экспозицией информационного центра атомной энергетики, побывают на площадке станции и других объектах.
Визит делегации министерства энергетики Казахстана в Беларусь продлится до 25 мая.
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