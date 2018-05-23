Казахстан изучит белорусский опыт строительства АЭС

Реализация национальной ядерной энергетической программы и проекта строительства Белорусской АЭС заинтересовала экспертное сообщество партнеров по СНГ из Казахстана . Об этом БЕЛТА проинформировала пресс-служба Министерства энергетики РБ.

23 мая запланирована рабочая встреча заместителя министра энергетики РБ Михаила Михадюка с коллегами из Астаны под руководством заместителя министра энергетики республики Бакытжана Джаксалиева. «Стороны проведут переговоры по вопросам взаимовыгодного сотрудничества в энергетической сфере. Белорусская сторона представит опыт развития энергосистемы и реализации проекта строительства атомной электростанции», — отметили в пресс-службе.

Планируется подписание меморандума о взаимопонимании между министерствами энергетики Беларуси и Казахстана по сотрудничеству в области мирного использования атомной энергии.

В четверг казахстанская делегация посетит строящуюся АЭС в Островце. Гости ознакомятся с экспозицией информационного центра атомной энергетики, побывают на площадке станции и других объектах.

Визит делегации министерства энергетики Казахстана в Беларусь продлится до 25 мая.