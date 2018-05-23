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Анатолий Хованцев: «Я бы не стал чинить препятствий спортсменкам, которые хотят выступать за Белоруссию»
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Анатолий Хованцев: «Я бы не стал чинить препятствий спортсменкам, которые хотят выступать за Белоруссию» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев считает, что не стоит мешать российским биатлонисткам, желающим выступать за сборную Белоруссии.
— Как прокомментируете информацию о том, что ряд российских спортсменок, включая Ларису Куклину, намерены перейти в сборную Белоруссии?
— Это естественный процесс: в России есть примерно 15 спортсменок примерно одного уровня. Всем места в команде не хватает, и логично, что некоторые девушки стремятся пробовать себя где-то еще. Дело не в финансовой составляющей: не думаю, что в Белоруссии или где-то еще они будут получать больше, чем в России. Скорее, спортсменки хотят выступать на соревнованиях другого ранга. Лично я бы не стал чинить им препятствий, — сказал Хованцев. (Наталья МАРЬЯНЧИК)
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