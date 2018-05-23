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В Казахстане мажилис разрешил Назарбаеву пожизненно возглавлять Совбез страны
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В Казахстане мажилис разрешил Назарбаеву пожизненно возглавлять Совбез страны 

RT на русском 2 часа назад
Фото: RT на русском
Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана одобрил во втором чтении законопроект о Совете безопасности страны, который закрепляет за действующим президентом Нурсултаном Назарбаевым право пожизненно возглавлять Совбез. Об этом информирует РИА Новости.
«Первому президенту республики Казахстан — Елбасы — принадлежит право пожизненно возглавлять Совет безопасности», — говорится в тексте законопроекта.
Также проект закона закрепляет за Совбезом статус конституционного органа Казахстана, который координирует государственную политику в сфере обеспечения нацбезопасности и обороноспособности.
Законопроект будет направлен на дальнейшее рассмотрение в сенат парламента Казахстана.
Ранее Назарбаев утвердил новый казахский алфавит на основе латиницы.
RT на русском: последние новости
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