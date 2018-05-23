В Казахстане мажилис разрешил Назарбаеву пожизненно возглавлять Совбез страны

«Первому президенту республики Казахстан — Елбасы — принадлежит право пожизненно возглавлять Совет безопасности», — говорится в тексте законопроекта.

Также проект закона закрепляет за Совбезом статус конституционного органа Казахстана, который координирует государственную политику в сфере обеспечения нацбезопасности и обороноспособности.

Законопроект будет направлен на дальнейшее рассмотрение в сенат парламента Казахстана.

Ранее Назарбаев утвердил новый казахский алфавит на основе латиницы.