В Казахстане мажилис разрешил Назарбаеву пожизненно возглавлять Совбез страны 

Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана одобрил во втором чтении законопроект о Совете безопасности страны, который закрепляет за действующим президентом Нурсултаном Назарбаевым право пожизненно возглавлять Совбез. Об этом информирует РИА Новости.
«Первому президенту республики Казахстан — Елбасы — принадлежит право пожизненно возглавлять Совет безопасности», — говорится в тексте законопроекта.
Также проект закона закрепляет за Совбезом статус конституционного органа Казахстана, который координирует государственную политику в сфере обеспечения нацбезопасности и обороноспособности.
Законопроект будет направлен на дальнейшее рассмотрение в сенат парламента Казахстана.
Ранее Назарбаев утвердил новый казахский алфавит на основе латиницы.