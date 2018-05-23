Россия продолжает снижать импорт щебня из Белоруссии 

По словам Андрея Чернигова, заместителя начальника Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Росавтодора, в конце прошлого года было принято постановление правительства РФ о лицензирование импорта щебня, были введены более жесткие нормативы по качеству и даны полномочия таможенным органам проверять страну производства. Все это позволило минимум в 2 раза сократить ввоз в Россию украинского щебня через территорию Белоруссии. Срок действия данного документа — до 1 июля 2018 года. К этому времени, сказал А. Чернигов, будет принято новое правительственное постановление с той же целью — прекратить поставки некачественного щебня в нашу страну.