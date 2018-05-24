Пашинян поручил проверить горнодобывающие компании страны

Проверки вызваны многочисленными сигналами о нарушении разработчиками финансовых выплат, а также о несоблюдении при работах правил охраны природы.

Пашинян отметил, что нельзя позволить, чтобы горнорудная промышленность в Армении действовала в нынешних условиях.

«Проверки пройдут в 28 компаниях для выявления и искоренения угроз окружающей среде, государственным интересам и здоровью населения. Горнодобывающая промышленность в Армении должна быть приведена в соответствие с требованиями законодательства. Для обеспечения прозрачности процесса нужно также привлекать журналистов и представителей общественных организаций», — подчеркнул глава правительства.

Премьер-министр также заявил, что проверки должны быть прозрачными, с привлечением компетентных специалистов.

Ранее сегодня Пашинян поручил Государственной службе по безопасности продуктов питания усилить фитосанитарный контроль для упрощения экспорта в Россию

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