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Пашинян поручил проверить горнодобывающие компании страны
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Пашинян поручил проверить горнодобывающие компании страны 

Мир24 31 минуту назад
Фото: ИА Regnum
Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил надзорным органам тщательно проверить горнодобывающие компании страны, передает телеканал «МИР 24».
Проверки вызваны многочисленными сигналами о нарушении разработчиками финансовых выплат, а также о несоблюдении при работах правил охраны природы.
Пашинян отметил, что нельзя позволить, чтобы горнорудная промышленность в Армении действовала в нынешних условиях.
«Проверки пройдут в 28 компаниях для выявления и искоренения угроз окружающей среде, государственным интересам и здоровью населения. Горнодобывающая промышленность в Армении должна быть приведена в соответствие с требованиями законодательства. Для обеспечения прозрачности процесса нужно также привлекать журналистов и представителей общественных организаций», — подчеркнул глава правительства.
Премьер-министр также заявил, что проверки должны быть прозрачными, с привлечением компетентных специалистов.
Ранее сегодня Пашинян поручил Государственной службе по безопасности продуктов питания усилить фитосанитарный контроль для упрощения экспорта в Россию.
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