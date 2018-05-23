Число работающих киргизов и армян в России выросло за пять лет

Число работающих в России граждан Киргизии Армении увеличилось за пять лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на МВД

По данным ведомства, в 2017 году в России работали 376 863 граждан Киргизии, а в 2012 − всего 79 375 человек. Число граждан Армении за несколько лет выросло больше чем в два раза. По данным на 2017 год, в России работали 232 247 армян, а в 2012 − 90 549.

Отмечается, что по числу работающих в России из стран ЕАЭС Киргия и Армения занимают первое и второе места. Благодаря вхождению стран в Евразийский экономический союз, соискателям из Киргизии, Армении, Казахстана Белоруссии не нужно получать патент для работы в России.

Ранее в МВД сообщали, что с начала года из страны выдворили 10 тысяч иностранных граждан. В этом году в Россию въехали 1,4 миллиона трудовых мигрантов. Это на 6,2% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.