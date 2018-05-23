День 23 мая в истории

Всемирный день черепахи

Этот необычный праздник появился в 2000 году по инициативе Американского общества спасения черепах. Эта организация была создана в 1990 году в Малибу ( США ) для сохранения популяции черепах, живущих в окрестностях города.

Черепахи — один из четырёх современных отрядов пресмыкающихся. Известно более 340 видов, которые живут как в воде, так и на суше. Распространены в тропических и умеренных климатических зонах почти по всей Земле. Эти животные существуют на Земле уже более 220 миллионов лет.

России. 21 год назад (1997) был подписан Устав Союза Белоруссии

Александр Лукашенко. Свои подписи под документом поставили Президенты России и Белоруссии Борис Ельцин

Согласно Уставу, были сформированы Высший государственный совет и Исполнительный комитет Союзного государства. Также было создано Парламентское Собрание Союза России и Белоруссии.

В состав Высшего государственного совета входят главы государств, главы правительств, руководители палат парламентов обеих стран.

Парламентское Собрание Союза России и Белоруссии состоит из 36 членов Совета Федерации , депутатов Государственной Думы , делегированных палатами Федерального Собрания РФ, и 36 членов Совета Республики, депутатов Палаты представителей, делегированных палатами Национального собрания Республики Белоруссия.

26 лет назад (1992) Россия, Белоруссия, Казахстан Украина и США подписали в Лиссабоне (Португалия) Протокол к Договору между СССР и США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1) (так называемый «Лиссабонский протокол»).

В соответствии с документом, Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина как государства — правопреемники СССР стали участниками Договора СНВ-1 и взяли на себя обязательства бывшего СССР по Договору.

Кроме того, согласно Лиссабонскому протоколу, Белоруссия, Украина и Казахстан обязались ликвидировать или передать России все ядерное оружие, оставшееся на их территории после распада СССР. Протокол вступил в силу одновременно с основным документом 5 декабря 1994 года.

Новое государство было расположено на территориях американской, британской и французской зон оккупации нацистской Германии. 23 мая 1949 года Парламентский совет провозгласил вступление в силу Основного закона страны, который был принят 8 мая 1949 года.

Название «Федеративная Республика Германии» было придумано Теодором Хейсом, который впоследствии стал первым президентом страны. Столицей ФРГ стал г. Бонн.

7 октября 1949 года на территории советской зоны оккупации была провозглашена Германская Демократическая Республика (ГДР).

В течение более 40 лет ФРГ и ГДР существовали параллельно. В 1990 году обе страны вновь объединились.

400 лет назад (1618) началась Тридцатилетняя война.

В этот день в Праге дворяне-протестанты свергли католических наместников королевской династии Габсбургов, которые проводили жесткую религиозную и административную политику. Это вылилось в первую общеевропейскую войну между габсбургским блоком (Священная Римская империя, Австрия Испания ) и антигабсбургской коалиции ( Швеция Дания , Россия, Нидерланды Франция ). Она началась как религиозное столкновение между протестантами и католиками Германии, но затем переросла в борьбу против гегемонии Габсбургов в Европе.

Конфликт завершился в 1648 году заключением Вестфальского мира.