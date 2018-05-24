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Назарбаев упростил ведение бизнеса в Казахстане
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«Пенсионерка с Уолл-Стрит» вывела из России миллиарды
«Пенсионерка с Уолл-Стрит» вывела из России миллиарды

Назарбаев упростил ведение бизнеса в Казахстане 

Мир24 1 час назад
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон о внесении поправок в законодательство, облегчающих ведение бизнеса, сообщает РИА «Новости».
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