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Назарбаев упростил ведение бизнеса в Казахстане
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Назарбаев упростил ведение бизнеса в Казахстане
Мир24
1 час назад
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Президент
Казахстана
Нурсултан Назарбаев
подписал закон о внесении поправок в законодательство, облегчающих ведение бизнеса, сообщает
РИА «Новости»
.
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