Лукашенко призвал «перевернуть систему образования»

О масштабной реформе Академии управления при президенте Республики Беларусь завил Александр Лукашенко при назначении новым ректором этого вуза Геннадия Пальчика, сообщает БЕЛТА.

Критический характер кадровых перестановок в этом учебном заведении стал понятен с первых замечаний белорусского руководителя, который, поясняя свою позицию относительно назревших перемен, сказал, что «отдыхать там не получится. Там надо полностью перевернуть систему образования».

Прежде всего, считает президент, надо определиться с магистральными задачами и перспективами вуза. «Нынешний управленец — это человек, который знает экономику, иностранный язык. На это надо настраивать. Значит, следует приглашать больше людей с экономическим или юридическим опытом. Если нам необходимо, чтобы управленец владел политологией, значит, надо изучать и эти науки», — отметил глава государства. Подготовка квалифицированных кадров, безусловно, потребует и новых программ, анализа преподавательского состава. «Это должны быть истинные патриоты, абсолютные государственники», — подчеркнул белорусский лидер.

Время на реформу Академии Лукашенко отвел минимальное. Он поставил задачу завершить перестройку образовательного процесса, включая и форму образования, уже к 1 сентября. Наряду с этим президент поручил не затягивать и с определением новой кандидатуры на пост председателя Высшей аттестационной комиссии, который занимал до этого назначения Геннадий Пальчик. «Это должен быть очень порядочный, честный человек. Высшая аттестационная комиссия — это кузница кадров высшей квалификации, будущих и настоящих ученых. Затягивать с назначением в ВАК нельзя», — дал понять белорусский лидер.

Лукашенко также согласовал назначение на должности ректоров Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники и Брестского государственного технического университета Вадима Богуша и Александра Драгана. Он подчеркнул, что перед всеми тремя новыми ректорами стоит очень серьезная задача — привнести новые идеи в практическую работу вузов.

Президент считает, что необходимость в ротации кадров назрела давно. «Очень многие засиделись уже в этих креслах. Надо осовременить вузы, еще на одну ступеньку подняться выше, выполнять заказ общества и экономики по тем кадрам, в которых они нуждаются. Жизнь диктует свои условия», — резюмировал Лукашенко.