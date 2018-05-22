Отказ Европы от санкций против Белоруссии решит визовый вопрос

Белоруссия сегодня занимает лидирующие позиции по количеству выдаваемых шенгенских виз, они исчисляются сотнями тысяч, но при этом жители страны платят за визы самую высокую цену. Оптимизация визового режима с ЕС возможна для Минска , но для этого МИДу страны нужно использовать политические методы, считает эксперт по Белоруссии Дмитрий Болкунец

Санкции ЕС против Белоруссии

Белоруссия призвала Евросоюз отменить остающиеся санкции в отношении страны. Как заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей , позитивное сотрудничество за последние несколько лет принесло гораздо больше положительных результатов, чем предыдущие два десятилетия санкций, а сегодня какие-либо ограничения и вовсе потеряли рациональное объяснение.

«Во-первых, оставшиеся санкции несущественны для Белоруссии и никакой роли практически не играют. Отмечу, что в последние годы наблюдается серьезное потепление в двухсторонних отношениях, что продиктовано в первую очередь позицией Брюсселя , так как в Белоруссии за это время никаких существенных подвижек в политическом плане не произошло.

При этом ряд европейских политиков и вовсе говорят, что Беларусь вообще не диктаторский режим, предлагая посмотреть на сотрудничество с ней под другим углом. Слова Макея также можно связать с открывающимся завтра международным форумом «Минский диалог». Минск позиционирует его как созданную независимыми белорусскими экспертами площадку, но по факту проведение форума полностью контролируется белорусским МИДом.

Его главная задача каким-то образом инкорпорировать Белоруссию в европейские проекты. Завтра эксперты из 50 стран будут обсуждать вопросы безопасности в Восточной Европе, запланировано даже участие президента Лукашенко», — комментирует ФБА «Экономика сегодня» Дмитрий Болкунец.

Визовый вопрос для Белоруссии

Большое количество заявленных европейских экспертов, а также участие западных фондов в спонсировании «Минского диалога», по мнению эксперта, свидетельствует о запросе со стороны Брюсселя на диалог с официальным Минском на разных площадках с участием власти.

Как ранее предположил эксперт РИСИ Олег Неменский , белорусский МИД во главе с Макеем всеми силами пытается убедить западных партнеров в готовности Минска с ними сотрудничать. Причем предпринимаются попытки перевести текущее улучшение отношений на какую-то более прочную договорную основу, предполагающую дальнейшее развитие. Но этого сделать пока не удается.

«Министр иностранных дел Владимир Макей и его команда постоянно посещают страны ЕС и пытаются выработать какую-то форму для диалога, но в то же время президент Лукашенко по-прежнему остается нерукопожатным политиком на Западе, и ведущие страны ЕС не хотят его видеть в своих странах.

Если говорить о простых гражданах, то здесь стоит отметить тот факт, что Белоруссия сегодня занимает лидирующие позиции по количеству выдаваемых шенгенских виз — они исчисляются сотнями тысяч, но при этом жители страны платят за визы самую высокую цену. Оптимизация визового режима с ЕС для Белоруссии возможна, но для этого МИДу страны нужно с помощью политических методов решить имеющиеся проблемы, в том числе в вопросе санкций, которые для ЕС никакой пользы сегодня действительно не приносят», — уверен Дмитрий Болкунец.