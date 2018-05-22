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В Госдуме предложили ограничить ввоз сигарет в Россию из стран ЕврАзЭс двумя блоками на человека
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В Госдуме предложили ограничить ввоз сигарет в Россию из стран ЕврАзЭс двумя блоками на человека 

Агентство «Москва» 1 час назад
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов предложил установить ограничения в виде ввоза не более двух блоков табачной продукции на человека на территорию России из стран Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭс). Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».
«Нам нужно ограничивать количество товара (сигарет — прим. Агентства «Москва»), с которым можно будет пересечь границу с Россией. Как только будет введен норматив, именно по товарам ЕврАзЭс, то что касается товаров из Польши, из Америки, там все понятно, а что касается товаров Евразэс, то здесь ограничений нет, — сказал С. Катасонов.
По его словам необходимо установить ограничения, применяемые в большинстве стран, — разрешено въехать в страну, имея два блока сигарет.
«В частности, в Белоруссии действует ограничение, то есть ты можешь въехать на территорию страны с одним блоком сигарет, а вот из Белоруссии в Россию ты можешь въехать с фурой де-факто. Нет никаких ограничений по табачным изделиям», — отметил депутат.
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