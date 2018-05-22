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Российские преподаватели военного дела могут отправиться в Узбекистан
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Названы причины "ада" под Горловкой

Российские преподаватели военного дела могут отправиться в Узбекистан 

Российская Газета 25 минут назад
Фото: Российская Газета
«Ситуация в Афганистане не становится стабильней, что дает возможность перехода через эту страну формирований террористов в сопредельные государства», — заявил в ходе своего визита в Узбекистан министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
Глава российского военного ведомства встретился в Ташкенте с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым, а также провел рабочую встречу с министром обороны республики генерал-майором Абдусаломом Азизовым.
На переговорах с узбекским коллегой Азизовым Сергей Шойгу отметил, что военное и военно-техническое сотрудничество России и Узбекистана носит абсолютно конкретный и очень важный характер". «Это, конечно, связано в первую очередь, со всеми теми рисками и угрозами, которые находятся у границ Узбекистана. И здесь нельзя не отметить возрастающую угрозу международного терроризма, который перемещается из Сирии в соседние, сопредельные государства, в том числе в Узбекистан», — сказал глава российского военного ведомства.
Не становится более стабильной и безопасной, по словам Сергея Шойгу, и ситуация в Афганистане. «С учетом того, что уходящие из Сирии формирования перемещаются в том числе в Афганистан. И здесь, конечно, особую роль играет подготовка военных специалистов, тех, кто в случае необходимости может встать на защиту интересов государства», — отметил российский военный министр.
В связи с этим Минобороны РФ готово увеличить число военнослужащих из Узбекистана, обучающихся в российских военных вузах. Кроме того, Россия также может направить своих военных преподавателей в республику для подготовки там военных специалистов.
"Мы готовы и дальше не только делиться нашим опытом, но и готовить специалистов. Именно поэтому то количество военных специалистов, которые сегодня учатся в наших учебных заведениях в России, предлагаем увеличить не на проценты, а в разы. Помимо этого готовы рассмотреть и варианты направления преподавателей сюда", — сказал на встрече с министром обороны Узбекистана Сергей Шойгу.
По его словам, военные специалисты из Узбекистана приобретают в России хорошие, добротные знания, полученные в том числе в ходе операции в Сирии.
В свою очередь президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев рассказал Сергею Шойгу о ходе армеской реформы. «Нам надо было определиться вообще с военной стратегией, доктриной, руководством Минобороны. Я хотел, чтобы вы познакомились с нашими новыми видениями и теми маленькими реформами, которые мы стараемся делать за короткое время», — сказал глава государства.
В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России отметили, что после окончания протокольной части мероприятия президент Узбекистана и российский министр проговорили еще более часа за закрытыми дверями.
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