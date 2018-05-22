Минск раскритиковал заявление Вильнюса о манипулировании экспертами МАГАТЭ

Швеции, Нидерландов, Румынии, Финляндии, Словении, Венгрии, Словакии, Литвы, Великобритании, Австрии и Как сообщила во вторник пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства, это заявление министр сделал в Минске во время встречи с делегацией послов по особым поручениям по делам «Восточного партнерства» внешнеполитических ведомств Польши Германии , а также главой представительства ЕС в Белоруссии Андреа Викторин

По словам Макея, вопреки заявлениям главы литовского МИД Линаса Линкявичюса, Белоруссия полностью открыта к диалогу по тематике строительства Белорусской АЭС с профильными международными структурами и, прежде всего, МАГАТЭ.

"Утверждения о том, что Беларусь якобы способна «манипулировать» мнением наиболее авторитетной в мире организации в сфере безопасности объектов ядерной энергетики, бездоказательны и не свидетельствуют о высоком профессионализме их авторов", — приводит пресс-служба слова белорусского министра.

Министр иностранных дел Литвы Линкявичюс ранее в интервью белорусскому порталу tut.by заявил, что «МАГАТЭ приезжает (с миссией на строящуюся БелАЭС — ред.) только тогда, когда ее приглашают, и показывают ей только то, что хотят, и эксперты делают вывод только о том сегменте, который им показали».