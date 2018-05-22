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Минск раскритиковал заявление Вильнюса о манипулировании экспертами МАГАТЭ
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Названы причины "ада" под Горловкой

Минск раскритиковал заявление Вильнюса о манипулировании экспертами МАГАТЭ 

РИА Новости 1 час назад
МИНСК, 22 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что заявления литовских властей о способности Минска «манипулировать» экспертами МАГАТЭ, посещающими площадку строительства Белорусской АЭС, непрофессиональны и бездоказательны.
Как сообщила во вторник пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства, это заявление министр сделал в Минске во время встречи с делегацией послов по особым поручениям по делам «Восточного партнерства» внешнеполитических ведомств Польши, Швеции, Нидерландов, Румынии, Финляндии, Словении, Венгрии, Словакии, Литвы, Великобритании, Австрии и Германии, а также главой представительства ЕС в Белоруссии Андреа Викторин.
По словам Макея, вопреки заявлениям главы литовского МИД Линаса Линкявичюса, Белоруссия полностью открыта к диалогу по тематике строительства Белорусской АЭС с профильными международными структурами и, прежде всего, МАГАТЭ.
"Утверждения о том, что Беларусь якобы способна «манипулировать» мнением наиболее авторитетной в мире организации в сфере безопасности объектов ядерной энергетики, бездоказательны и не свидетельствуют о высоком профессионализме их авторов", — приводит пресс-служба слова белорусского министра.
Министр иностранных дел Литвы Линкявичюс ранее в интервью белорусскому порталу tut.by заявил, что «МАГАТЭ приезжает (с миссией на строящуюся БелАЭС — ред.) только тогда, когда ее приглашают, и показывают ей только то, что хотят, и эксперты делают вывод только о том сегменте, который им показали».
Белорусская АЭС, строящаяся рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса, будет состоять из двух энергоблоков. Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020 году. Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве, заявляя, что станция якобы не будет достаточно безопасной. Белоруссия настаивает, что АЭС будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.
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