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На белорусском предприятии прогремел взрыв, есть пострадавшие
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На белорусском предприятии прогремел взрыв, есть пострадавшие 

РИА Новости 1 час назад
МИНСК, 22 мая — РИА Новости. Взрыв произошел на белорусском заводе «Алкид» (Минский район) по производстве гидроизоляционных и кровельных мастик и эмульсий, начался пожар, пострадали три человека, сообщило во вторник МЧС Белоруссии.
"Деревня Королев Стан, Минский район, сообщение о взрыве и пожаре на предприятии «Алкид». По предварительной информации, травмированы три человека", — говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Пожар на предприятии в деревне Королев Стан ликвидирован, по уточненной информации пострадавших четверо, они доставлены в учреждения здравоохранения. pic.twitter.com/A3hTYmQ2GH
— 112.by МЧС Беларуси (@112by) 22 мая 2018 г.
На сайте МЧС также уточняется, что взрыв с последующим горением произошел в здании по производству битумной гидроизоляции площадью 2,4 тысячи квадратных метров. Пожар локализован в 9.18, на месте происшествия работают сотрудники МЧС. Работники МЧС продолжают работы по ликвидации пожара.
Предприятие «Алкид» специализируется на производстве гидроизоляционных, кровельных мастик и эмульсий для гражданского и дорожного строительства.
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