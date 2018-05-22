На белорусском предприятии прогремел взрыв, есть пострадавшие

МИНСК , 22 мая — РИА Новости . Взрыв произошел на белорусском заводе «Алкид» (Минский район) по производстве гидроизоляционных и кровельных мастик и эмульсий, начался пожар, пострадали три человека, сообщило во вторник МЧС Белоруссии

"Деревня Королев Стан, Минский район, сообщение о взрыве и пожаре на предприятии «Алкид». По предварительной информации, травмированы три человека", — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Пожар на предприятии в деревне Королев Стан ликвидирован, по уточненной информации пострадавших четверо, они доставлены в учреждения здравоохранения. pic.twitter.com/A3hTYmQ2GH

— 112.by МЧС Беларуси (@112by) 22 мая 2018 г.

На сайте МЧС также уточняется, что взрыв с последующим горением произошел в здании по производству битумной гидроизоляции площадью 2,4 тысячи квадратных метров. Пожар локализован в 9.18, на месте происшествия работают сотрудники МЧС. Работники МЧС продолжают работы по ликвидации пожара.

Предприятие «Алкид» специализируется на производстве гидроизоляционных, кровельных мастик и эмульсий для гражданского и дорожного строительства.