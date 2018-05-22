Ещё
Послом Казахстана в Бельгии назначена Айгуль Куспан
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Киев хочет задушить Донецк
Пока вы спали: Киев хочет задушить Донецк

Послом Казахстана в Бельгии назначена Айгуль Куспан 

Мир24 2 часа назад
Новым послом Казахстана в Бельгии назначена Айгуль Куспан, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на «Интерфакс».
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев освободил Алмаза Хамзаева от должности посла в Королевстве Бельгия, в Герцогстве Люксембург, главы представительства республики при Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО) по совместительству, сообщила пресс-служба главы государства.
Указом президента новым послом Казахстана в Бельгии назначена Айгуль Куспан.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Мирзиеев: В отношениях Узбекистана и США началась новая эра Никол Пашинян собрался сменить губернаторов всех областей Армении Нигматулин: Казахстан готов к ратификации интеграционных соглашений
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кубанское село потрясло жестокое убийство282
Россияне получат новые платежки ЖКХ56
CNBC рассказал о провале «ракеты Путина»890
США массово изымают доллары156
Путин рассказали об участии в путче 1991 года59
Видео
01:36
CNBC рассказал о провале «ракеты Путина»
Оружие Наука и техника
01:18
ВСУ решили «затянуть петлю» вокруг Донецка
Украина Армия
01:03
Рада призвала к уничтожению Крымского моста
В мире Украина
01:08
Букет Путина вызвал бурную реакцию среди журналисток
Общество
04:22
Пострадавшей Аллегровой вернули надежду
Шоу-бизнес
00:41
Ройзман подал в отставку
Политика
10:11
Кубанское село потрясло жестокое убийство
Происшествия
06:14
Старый F-15 посчитали убийцей Су-57
Оружие Армия
00:10
Посадка самолета без шасси попала на видео
Происшествия
04:24
Без интернета и работы: Серебренникова оставили дома
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение