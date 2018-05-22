Новым послом Казахстана в Бельгии назначена Айгуль Куспан, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на «Интерфакс».
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев освободил Алмаза Хамзаева от должности посла в Королевстве Бельгия, в Герцогстве Люксембург, главы представительства республики при Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО) по совместительству, сообщила пресс-служба главы государства.
Указом президента новым послом Казахстана в Бельгии назначена Айгуль Куспан.
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