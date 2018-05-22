Послом Казахстана в Бельгии назначена Айгуль Куспан

Новым послом Казахстана Бельгии назначена Айгуль Куспан, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на «Интерфакс»

Указом президента новым послом Казахстана в Бельгии назначена Айгуль Куспан.

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