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Пашинян выявил злоупотребления в госструктурах Армении
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Пашинян выявил злоупотребления в госструктурах Армении 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Премьер Армении Никол Пашинян сообщил об уже выявленных в госструктурах страны злоупотреблениях.
Как передает ТАСС, об этом он рассказал журналистам на брифинге, подчеркнув, что все материалы были направлены затем в правоохранительные органы.
Пашинян не стал называть конкретные фамилии и структуры, подчеркнув, что в Армении действует презумпция невиновности и назвать человека преступником может только суд.
Новый премьер-министр страны, который неоднократно заявлял, что главным приоритетом его правительства является искоренение коррупции, сформировал новый кабмин, состав которого одобрил президент Армении Армен Саркисян.
Средний возраст членов министров — меньше 40 лет. 21 мая члены нового правительства Армении приняли присягу.
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