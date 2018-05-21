Пашинян выявил злоупотребления в госструктурах Армении

Как передает ТАСС, об этом он рассказал журналистам на брифинге, подчеркнув, что все материалы были направлены затем в правоохранительные органы

Пашинян не стал называть конкретные фамилии и структуры, подчеркнув, что в Армении действует презумпция невиновности и назвать человека преступником может только суд.

Новый премьер-министр страны, который неоднократно заявлял, что главным приоритетом его правительства является искоренение коррупции, сформировал новый кабмин, состав которого одобрил президент Армении Армен Саркисян

Средний возраст членов министров — меньше 40 лет. 21 мая члены нового правительства Армении приняли присягу.