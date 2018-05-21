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Милиция «зачистила» Минск от нелегалов
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Милиция «зачистила» Минск от нелегалов 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: РИА Новости
МИНСК, 21 мая — РИА Новости. Миграционная служба Минска приняла решение о депортации из Белоруссии почти 50 нелегалов, которые нарушили законодательство страны.
На территории Минска на минувшей неделе прошла традиционная спецоперация «Нелегал» с целью противодействия незаконной миграции и криминалу.
"За нарушение белорусского законодательства было выявлено и привлечено к административной ответственности 420 граждан. В отношении 48 иностранцев приняты решения о депортации/высылке из нашей республики", — сообщили Sputnik Беларусь в управлении по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома.
Милиционеры «провели комплексную отработку» рынков, гостиниц, общежитий, железнодорожных станций, строящихся объектов, частных адресов, где незаконно проживали иностранцы, отметили в ГУВД.
В отношении одного иностранного гражданина возбуждено уголовное дело по статье за нарушение срока запрета въезда в Белоруссию.
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