Милиция «зачистила» Минск от нелегалов

МИНСК , 21 мая — РИА Новости . Миграционная служба Минска приняла решение о депортации из Белоруссии почти 50 нелегалов, которые нарушили законодательство страны.

На территории Минска на минувшей неделе прошла традиционная спецоперация «Нелегал» с целью противодействия незаконной миграции и криминалу.

"За нарушение белорусского законодательства было выявлено и привлечено к административной ответственности 420 граждан. В отношении 48 иностранцев приняты решения о депортации/высылке из нашей республики", — сообщили Sputnik Беларусь в управлении по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома.

Милиционеры «провели комплексную отработку» рынков, гостиниц, общежитий, железнодорожных станций, строящихся объектов, частных адресов, где незаконно проживали иностранцы, отметили в ГУВД.

В отношении одного иностранного гражданина возбуждено уголовное дело по статье за нарушение срока запрета въезда в Белоруссию.

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