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Пашинян решил сменить всех губернаторов в Армении
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Пашинян решил сменить всех губернаторов в Армении 

Газета.Ru 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что все губернаторы областей страны должны быть заменены. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Что касается других органов есть определенные законодательные проблемы, и мы попытаемся решать вопросы с учетом этих проблем", — сказал Пашинян.
Он также добавил, что досрочные парламентские выборы в стране могут пройти уже в 2018 году.
По его словам, внеочередные выборы это "единственная задача правительства".
Ранее Пашинян рассказал о планах на отношения с Россией.
Как отмечалось, акции протеста в Армении не преследовали цели изменить внешнеполитический курс страны.
11 мая Пашинян подписал указ о создании администрации премьера Армении.
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