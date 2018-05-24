В Астане открылась выставка вооружений и военной техники «KADEX-2018»

Особый интерес у специалистов из двадцати восьми стран мира вызывают стенды и павильоны российских производителей.

В столице Казахстана открылась крупная международная оружейная выставка «KADEX-2018». На ней представлены новейшие разработки ведущих компаний в области авиации и космоса, техника для сухопутных войск, армейские роботы и системы ПВО.

Особый интерес у специалистов из двадцати восьми стран мира вызывают стенды и павильоны российских производителей.

Армении, Белоруссии, Израиля, Киргизии, ОАЭ, России, По данным Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана, в выставке примут участие 43 официальные делегации из Азербайджана Турции и др. Свою продукцию представят более 300 компаний.