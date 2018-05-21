Казахстан начал работу над законодательным обеспечением судоходного канала между Чёрным и Каспийским морями

Парламент Казахстана ратифицировал все документы в рамках двустороннего сотрудничества с Россией , которое приобретает для страны «всё большую значимость». Об этом сообщил председатель Мажилиса Казахстана Нурлан Нигматулин на встрече с российскими сенаторами во главе с вице-спикером Совета Федерации Ильясом Умахановым.

Председатель Мажилиса отметил, что в обеих палатах парламента Казахстана сохраняют приверженность к всеобъемлющему сотрудничеству с РФ.

«Все ратификационные документы, которые были запланированы, прошли в нашем парламенте в срок. И сотрудничество России и Казахстана приобретает всё большую значимость», — сказал он.

Также спикер Мажилиса обратил внимание на важную роль законодательного обеспечения всех решений, принятых лидерами России и Казахстана на днях в Сочи . В частности, по мнению Нурлана Нигматулина , это прежде всего будет касаться укрепления транзитно-транспортного потенциала России и Казахстана: «Наш президент инициировал создание судоходного канала между Чёрным и Каспийским морями — этот и другие транспортные проекты расширят возможности экономик наших стран, и мы уже начали работу над документами, необходимыми для реализации таких проектов».

Он отметил, что Россия и Казахстан работают в режиме максимальной дружбы, сотрудничества и координации.