Из Калининграда выдворили 13 иностранцев, «забывших» вовремя уехать из РФ, сообщает пресс-служба регионального управления службы судебных приставов.
На нарушении миграционного законодательства попались 9 граждан Узбекистана, трое украинцев и один гражданина Казахстана. Они, приехав в Россию, получили временное разрешение на работу, но по истечении его срока действия, на родину не возвращались. Установлено, уважительных причин оставаться на территории РФ у них не было.
Судебные приставы проводили их до аэропорта Храброво, где нарушителей уже ждали представители Пограничной службы ФСБ России. Ближайшие пять лет им запрещен въезд в Россию.