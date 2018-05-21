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Из Калининграда выдворили 13 иностранцев, «забывших» вовремя уехать из РФ
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Из Калининграда выдворили 13 иностранцев, «забывших» вовремя уехать из РФ 

АиФ 56 минут назад
Фото: АиФ
Из Калининграда выдворили 13 иностранцев, «забывших» вовремя уехать из РФ, сообщает пресс-служба регионального управления службы судебных приставов.
На нарушении миграционного законодательства попались 9 граждан Узбекистана, трое украинцев и один гражданина Казахстана. Они, приехав в Россию, получили временное разрешение на работу, но по истечении его срока действия, на родину не возвращались. Установлено, уважительных причин оставаться на территории РФ у них не было.
Судебные приставы проводили их до аэропорта Храброво, где нарушителей уже ждали представители Пограничной службы ФСБ России. Ближайшие пять лет им запрещен въезд в Россию.
Сообщается, что в Центре временного содержания иностранных сейчас находится 22 человека — гражданине из Армении, Молдовы, Украины, Латвии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана.
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