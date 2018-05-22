Узбекистан и Туркменистан рассмотрели вопросы делимитации и демаркации госграницы

Туркменистаном. Ташкент, 22 мая / Синьхуа / — На очередной встрече рабочих групп совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии в узбекском городе Ургенч с 14 по 20 мая были рассмотрены вопросы делимитации и демаркации границы между Узбекистаном

Как сообщила в понедельник пресс-служба МИД Узбекистана, стороны рассмотрели результаты выполненных совместных полевых топографо-геодезических работ на отдельных участках границы.

По итогам встречи была достигнута договоренность по продолжению работ на основе плана-графика на 2018 год. —0—