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Узбекистан и Туркменистан рассмотрели вопросы делимитации и демаркации госграницы
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Узбекистан и Туркменистан рассмотрели вопросы делимитации и демаркации госграницы 

ИА Синьхуа 1 час назад
Ташкент, 22 мая /Синьхуа/ — На очередной встрече рабочих групп совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии в узбекском городе Ургенч с 14 по 20 мая были рассмотрены вопросы делимитации и демаркации границы между Узбекистаном и Туркменистаном.
Как сообщила в понедельник пресс-служба МИД Узбекистана, стороны рассмотрели результаты выполненных совместных полевых топографо-геодезических работ на отдельных участках границы.
По итогам встречи была достигнута договоренность по продолжению работ на основе плана-графика на 2018 год. —0—
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